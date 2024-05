Omicidio in Friuli a colpi di forbici e acido muriatico, killer in cella al Coroneo

TRIESTE - E' stata condotta presso il carcere del Coroneo a Trieste Silvia Comello, la giovane donna sottoposta a fermo di indiziato per l'omicidio di Stefano Iurigh, quarantatreenne assassinato nella tarda serata di ieri 4 maggio nella sua casa di via Roma 75 a Bicinicco, in provincia di Udine. La donna, secondo quanto ricostruito fino ad adesso, avrebbe ucciso Iurigh usando delle forbici e acido muriatico. Il tutto sarebbe iniziato con una lite culminata con la morte violenta del quarantatreenne. Subito dopo il delitto, la Comello ha telefonato al 112 dove ha chiesto aiuto e riferendo di aver ucciso il suo conoscente. Al momento dell'arrivo dei carabinieri di Palmanova la donna è stata trovata con gli abiti ancora sporghi di sangue ed in stato confusionale. Nell'abitazione, poco distante, il corpo esanime di Stefano che presentava numerose ferite da taglio.

Le indagini svolte dal Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Udine, coordinate e dirette sul posto dal pubblico ministero presso la procura di Udine, Andrea Gondolo, hanno consentito di riscostruire gli eventi culminati nell’omicidio all’interno dell’abitazione, dove sono stati eseguiti i sopralluoghi da parte dei Carabinieri della Sezione Rilievi. La Comello si è avvalsa della facoltà di non rispondere alle domande del P.M. Le indagini sono ancora in corso per determinare il movente e l’esatta dinamica del delitto.