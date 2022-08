Delitto di Umago: emergono nuovi dettagli

Prima del delitto di Zacchigni, nell'umaghese, la coppia avrebbe bevuto una grande quantità di alcol: è quanto emerge dalla testimonianza della donna che affittava l'appartamento, riportata da un articolo di Radio Capodistria. Per festeggiare l'anniversario della loro unione la 40enne Nina Gryshak e il 30enne Marcello Passera si sarebbero recati in un ristorante dove avrebbero bevuto, secondo il racconto, un litro di vodka e sette birre. Nella notte, ha spiegato la donna, i due avrebbero litigato furiosamente, poi la 40enne ucraina sarebbe uscita di casa per chiedere aiuto, già ferita con un'arma da taglio, e sarebbe poi tornata dentro casa.

In seguito, sempre secondo la testimonianza, sarebbe stato proprio il 30enne a chiedere all'affittuaria di chiamare l'ambulanza intorno alle 5 del mattino. Purtroppo, per la vittima, non c'è stato nulla da fare nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi. Il marito, da cui la donna si era separata da tempo, si trova ora in Ucraina per lavoro e aveva prenotato lo stesso appartamento con la nuova compagna nei giorni successivi alla partenza dell'ex moglie.