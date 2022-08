Delitto di Umago, arrestato l'amico della vittima, perquisizioni e sequestri dai vicini

E' lombardo l'uomo arrestato questa mattina per la morte di una donna, verificatasi in un appartamento per turisti nel villaggio di Zacchigni, nell’Umaghese. Il 30enne, secondo quelle che sono le ipotesi degli inquirenti croati – coordinati dalla Procura di Pola – è sospettato di aver ucciso la vittima, 40enne italiana di cui non è stata rivelata la provenienza, in seguito a una violenta lite, che sarebbe andata avanti per quasi tutta la notte. Gli investigatori, oltre al luogo del delitto – un appartamento al primo piano di un immobile con, all'apparenza, almeno due unità abitative –, hanno perquisito anche l'appartamento al piano terra, occupato da una famiglia croata. In più hanno effettuato le stesse operazioni di analisi anche in una casa a breve distanza, dove – secondo i primi riscontri – al primo piano alloggiano marito e moglie sulla sessantina (lui è italiano con accento del sud). Al piano terra c'è un garage. Tutti gli appartamenti sono stati perquisiti e da quello della vittima e da quello posizionato sotto allo stesso è stato sequestrato del materiale, portato via dalla scientifica.

I fatti

Il delitto è stato quindi scoperto all'alba di oggi, quando la Polizia ha ricevuto una denuncia del servizio medico di emergenza di Umago – alle 4 e 55 – riguardo a una donna gravemente ferita. Giunti sul posto, alle 5 e 45, gli agenti hanno constatato che la persona aggredita era già morta.

Il luogo del delitto

La vittima è stata trovata esanime in una casetta a due piani. Al primo c'è l'appartamento dovre è stato rinvenuto il corpo, al piano terra un garage. Lo stabile è all’entrata di Zacchigni provenendo da Umago, sulla sinistra. Accanto alla casa c'è la villetta dei vicini.

La casa dei vicini

Una turista abituale

La 40enne sarebbe andata spesso in vacanza a Zacchigni, dove era solita passare dei periodi con il marito. Quest'estate, in base alle prime indiscrezioni, è invece arrivata con un uomo che sarebbe un amico, appunto il 30enne. L'abitazione è stata trovata in condizioni disastrose con finestre rotte e mobili distrutti. Non sono state usate armi.