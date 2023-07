Acquamarina: inizio demolizione il 24 luglio a quattro anni dal crollo

TRIESTE - Inizia lunedì 24 luglio la demolizione vera e propria dell'ex piscina terapeutica Acquamarina, crollata nel luglio del 2019. Si tratta dell'intervento propedeutico per realizzare la nuova piscina che sorgerà sempre sulla stessa zona della “Sacchetta” (Molo Fratelli Bandiera in prossimità di via Ottaviano Augusto). In mattinata sarà avviata l'inaugurazione alla presenza del sindaco Roberto Dipiazza e dell’assessore ai Lavori pubblici Elisa Lodi. Nell'occasione saranno avviate le operazioni di demolizione e saranno illustrate le modalità dell’intervento. I lavori sono affidati all’impresa Ghiaie Ponterosso di San Vito al Tagliamento - Pordenone, la stessa ditta che ha provveduto alla demolizione della sala Tripcovich. Attualmente è in corso un processo a carico di quattro imputati per crollo della piscina.