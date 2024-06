Dengue, salgono a cinque i casi in città, disinfestazione a Chiarbola

TRIESTE - I casi di Dengue registrati a Trieste nelle ultime settimane salgono a cinque. L'ultimo caso è quello riferito ad una persona rientrata da Dubai e che si trova ricoverata, come riporta Il Piccolo, all'ospedale Maggiore. La segnalazione del contagio è del 7 giugno, così come la conferma dopo i test effettuati. Il Comune di Trieste, a seguito dell'accertamento da parte di Asugi, ha disposto quindi la disinfestazione di una zona nel rione di Chiarbola, tra vicolo della Salvia e via Salvi, per un raggio di 200 metri. L'operazione partirà alle 4 del mattino del 10 giugno.

Cosa dice l'ordinanza

Nello specifico, si legge nell'ordinanza, viene disposto che "tutti i residenti, amministratori condominiali, operatori commerciali, gestori di attività produttive, ricreative, sportive ed in generale a tutti coloro che abbiano l'effettiva disponibilità di spazi all'aperto nell'area della disinfestazione di seguire le indicazioni che verranno date tramite apposizione di cartelli nell'area interessata fino al termine delle operazioni". L'intervento larvicida verrà eseguito successivamente alle 4 del mattino, compatibilmente con le condizioni meteo.

Le linee guida

evitare l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, compresi terrazzi, balconi e lastrici solari, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana; evitare qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea;

procedere, nel caso di contenitori non abbandonati (bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo) allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare raccolte d’acqua a seguito di pioggia;

diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento settimanale sul terreno, evitando l'immissione dell'acqua nei tombini; trattare l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida;

tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere, sistemandoli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza; provvedere, nei cortili e nei terreni scoperti al taglio periodico dell'erba onde non favorire l'annidamento di adulti di zanzare; svuotare le piscine non in esercizio e le fontane o eseguirvi adeguati trattamenti larvicidi;

sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;

stoccare i copertoni, dopo averli svuotati da eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in contenitori dotati di coperchio o, se all’aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi;

durante il trattamento di disinfestazione restare al chiuso con finestre e porte ben chiuse e sospendere il funzionamento di impianti di ricambio d’aria;

tenere al chiuso gli animali domestici e proteggere i loro ricoveri e suppellettili (ciotole, abbeveratoi,…) con teli di plastica; prima del trattamento raccogliere la verdura e la frutta presente negli orti o, in alternativa, proteggere le piante con teli di plastica in modo ermetico

Dopo il trattamento

In seguito al trattamento si raccomanda di: procedere, con uso di guanti lavabili o a perdere, alla pulizia di mobili, suppellettili e giochi dei bambini lasciati all'esterno che siano stati esposti al trattamento; in caso di contatto accidentale con il prodotto insetticida, lavare abbondantemente la parte interessata con acqua e sapone.

I divieti

Dalle 4 alle 6 del 10 giugno "e comunque fino a cessata necessità" sono previsti anche i divieti di transito per tutti i veicoli nelle seguenti vie: via Isola, via Lussinpiccolo, via Pisino, via Orsera, via Capodistria, via Cossetto, via Pirano, via Umago, via Cittanvoa, via Baiamonti, via di Silvula, vicolo della Salvia, via Salvi, via Pinguente, via del Roncheto, via Giacometti e via Pulcro.