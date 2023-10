Secondo caso di Dengue, a Grignano scatta la disinfestazione

TRIESTE - Secondo caso di Dengue nel capoluogo regionale, questa volta in località Grignano. Il Comune giuliano ha programmato una disinfestazione di riva Massimiliano e Carlotta, operazione che avverrà nel pomeriggio di oggi 23 ottobre e che interesserà un'area di circa 200 metri di raggio. Ad accertare il secondo caso dopo quello registrato nel rione di San Giacomo è stata l'azienda sanitaria giuliano isontina. L'ordinanza di disinfestazione è stata firmata dal sindaco Roberto Dipiazza e, si legge, consentirà di effettuare interventi "adulticidi, larvicidi e di eliminazione dei focolai larvali nella zona prossimale alla riva". la zona verrà interessata dai divieti di transito, operativi dalle 18 alle 20 (e fino a cessata necessità), lungo la strada Costiera (incrocio di via Livia), agli ingressi delle due gallerie sotto il parco di Miramare, in via Grignano, via Carlo Junker e lungo la sopracitata riva.

Le regole da seguire

I residenti, amministratori condominiali, operatori commerciali, gestori di attività produttive, ricreative, sportive ed in generale a tutti coloro che abbiano l’effettiva disponibilità di spazi all’aperto nell’area interessata, continua la nota, "devono permettere l’accesso al personale di Asugi e del personale della ditta incaricata alla disinfestazione, al fine di realizzare l’ispezione del sito e la rimozione dei focolai larvali presenti in area anche privata". Per le prossime settimane, a tutti gli stessi soggetti interessati viene ordinato di:

evitare l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, compresi terrazzi, balconi e lastrici solari, di contenitori di qualsiasi natura dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana

evitare qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea; procedere, nel caso di contenitori non abbandonati allo svuotamento dell'eventuale acqua contenuta evitando raccolte d’acqua piovana, altrimenti diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento settimanale sul terreno, evitando l'immissione dell'acqua nei tombini

trattare l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida

tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere, sistemandoli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza

provvedere, nei cortili e nei terreni scoperti al taglio periodico dell'erba onde non favorire l'annidamento di adulti di zanzare

svuotare le piscine non in esercizio e le fontane o eseguirvi adeguati trattamenti larvicidi

sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia

stoccare i copertoni, dopo averli svuotati da eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in contenitori dotati di coperchio o, se all’aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi

durante il trattamento di disinfestazione restare al chiuso con finestre e porte chiuse e sospendere il funzionamento di impianti di ricambio d’aria

tenere al chiuso gli animali domestici e proteggere i loro ricoveri e suppellettili (ciotole, abbeveratoi,...) con teli di plastica

prima del trattamento raccogliere la verdura e la frutta presente negli orti o, in alternativa, proteggere le piante con teli di plastica in modo ermetico

in seguito al trattamento si raccomanda di procedere, con uso di guanti lavabili o a perdere, alla pulizia di mobili, suppellettili e giochi dei bambini lasciati all'esterno che siano stati esposti al trattamento- in caso di contatto accidentale con il prodotto insetticida, lavare abbondantemente la parte interessata con acqua e sapone.

Istituzione del divieto di transito per tutti i veicoli indicativamente dalle ore 18.00 alle ore 20.00 (e comunque fino a cessata necessità): Strada Costiera (SR 14) altezza incrocio Via Livia Strada Costiera (SR 14) agli ingressi delle due gallerie sotto Parco di Miramare Via Grignano Via Carlo Junker Riva Massimiliano e Carlotta