Il giovane morto nell'incidente era Denis Vidau, lavorava al caffè Vatta di Opicina

TRIESTE - Lavorava al caffè Vatta di Opicina da circa un anno Denis Vidau, il diciannovenne deceduto poco prima della mezzanotte di ieri 26 aprile in seguito alle gravissime ferite riportate in un incidente stradale avvenuto lungo strada Nuova per Opicina, a Trieste. Prima di questo impiego il giovane aveva frequentato la scuola Ad Formandum di via Ginnastica, sempre nel capoluogo giuliano. "Era un ragazzo rispettoso, puntuale e bravo" così lo definiscono i colleghi del caffè di Opicina. La scuola, raggiunta telefonicamente da chi scrive, ha preferito non rilasciare dichiarazioni. Denis aveva da poco concluso il suo turno di lavoro a Opicina. "Ha preso il suo scooter ed è andato verso città" così i colleghi. Poco dopo, lungo strada Nuova per Opicina all'altezza dell'incrocio con l'ultimo tratto di via Commerciale, il violento impatto con una Mercedes guidata da una donna di 57 anni. La conducente è stata soccorsa dai sanitari del 118 che l'hanno trasportata all'ospedale di Cattinara in codice giallo. Non è in pericolo di vita. Per Denis Vidau, invece, nonostante le lunghe manovre di rianimazione praticate dai sanitari del 118 non c'è stato nulla da fare. Il giovane è morto sul colpo.

La notizia è in aggiornamento