Si introducono in un edificio in strada del Friuli: coppia denunciata per "invasione"

Gli agenti del Commissariato di Polizia di Opicina hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Trieste una coppia di Maniago (Pn) per l’invasione di unn edificio in strada del Friuli. Nella stessa giornata il personale della locale Polizia Ferroviaria ha denunciato per guida in stato di ebbrezza un uomo di 61 anni nel corso di controlli effettuati nei pressi della stazione.