Lui non le dice di essere positivo, lei lo denuncia per lesioni

Vivono da separati in casa in attesa di venderla ed andarsene da un'altra parte ma lui si contagia e non le dice niente. Protagonisti della vicenda sono due settantenni triestini e residenti nel comune di Duino Aurisina. Lei l'ha denunciato per lesioni aggravate e, nonostante il pubblico ministero Maddalena Chergia abbia chiesto l'archiviazione del caso, l'avvocato Augusta de' Manzano che assiste la donna ha annunciato che verrà fatta opposizione.

I due si sono divorziati di recente e secondo la legale, la signora sarebbe venuta a conoscenza della positività dell'ex marito dalla figlia. Proprio questo ha fatto scattare la denuncia per i fatti avvenuti in primavera. Al centro della cronaca giudiziaria, oltre alle accuse di lesioni aggravate, c'è il non utilizzo da parte di lui dei dispositivi di protezione individuale, nel periodo in cui si era infettato. La signora aveva chiesto più volte di indossare la mascherina, visto che, seppur da separati in casa, all'interno dell'abitazione alcuni spazi sono comuni. Dal giorno della positività del marito anche le visite organizzate dall'agenzia immobiliare per vendere la villetta erano state sospese. Ora la situazione è approdata in tribunale.