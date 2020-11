Ubriaco innesca una lite in casa, in via Commerciale arriva la Volante: denunciato

Ieri sera la Polizia di Stato ha denunciato per essersi rifiutato di fornire le proprie generalità un triestino di 43 anni. Intervenuti in un appartamento di via Commerciale per una lite sorta per futili motivi fra i presenti, gli operatori di due Volanti della Questura hanno trovato l’ostilità e il comportamento non collaborativo dell’uomo, in palese stato di alterazione alcolica. Accompagnato in Questura, ricostruito l’episodio, dopo gli atti di rito, è stato deferito alla locale Procura della Repubblica.