Denunciati i due aggressori minorenni del "nonno paletta"

Sono stati denunciati per il pestaggio del "nonno paletta" Paolo Valenti un 15enne e un 17enne. E'stata infatti trasmessa l'11 gennaio alla Procura minorile una dettagliata informativa d'indagine con la quale sono stati indicati dalla Polizia Locale i responsabili dell'aggressione. I due minori dovranno rispondere, in concorso, del reato di lesioni personali aggravate.

Dopo l'aggressione, avvenuta giorni fa davanti alla scuola Rossetti di via Zandonai (dettagliatamente spiegata in un'intervista alla vittima), gli agenti del Nucleo di Polizia Giudiziaria della Polizia Locale hanno sentito i testimoni in attesa di poter visionare le tracce video presenti all'interno dell'autobus, dove i ragazzi avevano per la prima volta incontrato l'anziano. Quest'ultimo aveva detto loro di indossare la mascherina, da qui il diverbio in seguito al quale il 15enne e il 17enne hanno deciso di "punire" barbaramente il signor Valenti.

Sin da subito l'attenzione degli agenti si è focalizzata su alcuni giovanissimi frequentatori dei giardinetti della zona, già in passato più volte oggetto di controllo e identificazione nell'ambito di una più complessa attività sul territorio svolta dagli operatori di Polizia Locale dei Distretti. Già nel primo pomeriggio del giorno seguente l'elenco si è ridotto a a due ragazzi in particolare e la successiva analisi delle tracce video ha dato conferma di quanto ipotizzato.