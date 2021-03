Denunciato più di 25 volte, tentava di lasciare l'Italia: in manette 35enne

Nel pomeriggio di ieri i Carabinieri del Radiomobile di Aurisina, nel corso di un servizio di retrovalico, hanno rintracciato un 35enne rumeno destinatario di un ordine di carcerazione e che nel passato aveva collezionato più di 25 denunce a suo carico nel comune di Rimini. L’uomo stava cercando di lasciare l'Italia per rientrare in Romania.

Il provvedimento nei suoi confronti era stato emesso per la ripetuta inosservanza del divieto di ritorno nel comune romagnolo dove, spesso ubriaco e molesto, era solito infastidire i turisti sul lungomare. A conclusione delle formalità di rito i Carabinieri di Aurisina l’hanno condotto al Coroneo, dove sconterà una pena di due mesi e dieci giorni come cumulo pene per tutte le denunce ricevute.