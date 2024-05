Anziana picchiata in via Flavia: denunciato l’aggressore

TRIESTE - E’ stato denunciato dalla polizia per lesioni personali l’uomo che ieri, martedì 30 aprile, ha colpito con un pugno al volto una donna di 85 anni. Si tratta di un cittadino afghano di 32 anni, che sembrerebbe affetto da disagi psichici. Il grave episodio è avvenuto ieri alle sei del mattino in via Flavia e l’aggressione, che inizialmente sembrava essere scaturita da un rifiuto della signora a dare dei soldi all’uomo, sarebbe stato invece un gesto del tutto improvviso e inspiegabile.

Così racconta al telefono il nipote della signora, contattato al telefono da Trieste Prima: “La nonna ha raccontato che tempo fa uno straniero le si era avvicinato, chiedendo soldi per il collirio, e lei aveva rifiutato, ma non c’è stata un’aggressione”, mentre in quest’ultimo caso, avvenuto diversi giorni dopo, “lei era uscita con il cagnolino, è andata a trovare mio padre che lavora nel buffet lì vicino, devono aver chiacchierato o preso un caffè. Poi si sono salutati e, una volta girato l’angolo, un uomo incappucciato le si è avvicinato e le ha sferrato un pugno così, dal nulla, e lei si è ritrovata improvvisamente a terra. Non ha neanche avuto il tempo di vederlo in faccia perché era intenta a guardare cosa faceva il suo cane”.

Al momento non si sa se la persona che le aveva chiesto soldi nell’occasione precedente sia la stessa, anche perché la signora non ha visto in faccia il suo aggressore. L’85enne, continua il nipote, “ha subito fratture facciali, al setto nasale, allo zigomo e alla mandibola, nei prossimi giorni dovrà essere operata. Non si capacita di questo gesto, se sei una persona anziana e indifesa non ti aspetti di essere aggredito in questa maniera”.