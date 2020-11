Denunciato baby spacciatore di marijuana: una madre insospettita fa scattare le indagini

Il figlio si sente male, la madre indaga e scopre che aveva fumato marijuana: da lì parte un'indagine che porta alla denuncia di uno spacciatore minorenne, il quale "esercitava" in giardino pubblico. La madre era rientrata a casa dopo una giornata passata al lavoro e aveva trovato il figlio minorenne confuso, disteso a letto in uno stato di malessere che lo stesso giovane aveva ricondotto all'assunzione di alcol. Il giorno dopo la donna, preoccupata per le condizioni del figlio, aveva deciso di sottoporlo a un controllo medico dal quale era emerso che la causa del malore era dovuta all'uso di marijuana. Si era quindi immediatamente rivolta al personale del Distretto di Polizia Locale di via Giulia essendo il giovane un assiduo frequentatore del giardino pubblico e ipotizzando che la cessione fosse avvenuta proprio all'interno dell'area verde cittadina.

La denuncia

L'informativa girata immediatamente al personale del Nucleo di polizia giudiziaria della Polizia Locale metteva in moto specifica attività d'indagine volta a dare un nome al responsabile. I numerosi e costanti controlli all'interno e nei dintorni del giardino hanno permesso in breve di identificare il ragazzo che aveva ceduto la marijuana, anch'egli minorenne e frequentatore dei luoghi menzionati. Per quanto accertato quest'ultimo è stato deferito alla Procura dei minori presso il Tribunale di Trieste per traffico aggravato di stupefacenti.