Piazzetta Tor Cucherna

Ruba l'elettricità al condominio con un allaccio abusivo: denunciato

A seguito di una segnalazione in via Tor Cucherna, il personale della Squadra Volante si è recato in uno stabile di via Tor Cucherna e ha constatato un allaccio abusivo al contatore dell’energia elettrica del condominio