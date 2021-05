Gira in pieno centro con coltello e tirapugni: denunciato triestino di 44 anni

L'uomo è stato fermato ed identificato in via Carducci nel pomeriggio di ieri 5 maggio

In giro in pieno centro con addosso un coltello e un tirapugni. Nel pomeriggio di ieri 5 maggio personale del Reparto Prevenzione Crimine di Padova (che coadiuva quello della locale questura nel controllo del territorio) ha denunciato per porto abusivo du armi un cittadino di Trieste nato nel 1977. L'uomo è stato fermato ed identificato in via Carducci. Immediata la denuncia alla Procura della Repubblica del capoluogo giuliano.