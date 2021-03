Furia notturna contro le auto in via Svevo: denunciato e sanzionato 30enne

Beccato da un residente mentre colpiva con calci alcune autovetture parcheggiate in via Svevo nel rione di Chiarbola e denunciato all'autorità giudiziaria dalla Squadra Volante. L'episodio ha visto protagonista un cittadino di origine marocchina nato nel 1991 che è finito nel mirino delle forze dell'ordine dopo essere stato notato da un residente mentre si accaniva con violenza sugli specchietti e sulle carrozzerie delle macchine parcheggiate. Gli operatori di polizia hanno fermato e identificato lo straniero, che si trovava in palese stato di alterazione psicofisica. In particolar modo è stata danneggiata in particolare una Fiat 500. Lo straniero è stato sanzionato amministrativamente anche per aver violato la normativa antipandemica.