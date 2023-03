Despar, raccolti più di 100mila euro per la salute delle donne

È stato consegnato oggi nelle mani di Antonio Poggiana, Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI) l’assegno da 100.092,04 euro, raccolti attraverso l’iniziativa “Il mondo ha bisogno delle donne”, la raccolta fondi promossa da Aspiag Service, concessionaria dei marchi Despar, Eurospar e Interspar per il Triveneto, l’Emilia-Romagna e la Lombardia, che quest’anno sosterrà realtà e associazioni impegnate nella tutela della salute e del benessere delle donne.

Nei punti vendita Despar, Eurospar e Interspar del Friuli-Venezia Giulia la raccolta fondi, che si è svolta dal 20 febbraio all’8 marzo, ha visto una grande partecipazione da parte dei clienti dell’insegna dell’abete che, al momento del pagamento della spesa, hanno scelto di arrotondare lo scontrino per 263.801 volte, donando così direttamente in cassa una cifra complessiva di 100.092,04 euro. I fondi raccolti in Friuli-Venezia Giulia sono stati destinati all’acquisto di strumenti e apparecchiature mediche per gli Ambulatori di Senologia e Oncologia Femminile dell’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI), che rappresentano un punto di riferimento regionale per la cura di pazienti affette da neoplasie femminili. Nello specifico, verranno acquistati: un ecografo, necessario per controllare le lesioni mammarie non palpabili e al follow up delle donne sottoposte a trattamenti neoadiuvanti, otto poltrone reclinabili per la chemioterapia e un elettrocardiografo necessario a monitorare alcuni possibili effetti collaterali da farmaci oncologici e ad eseguire tracciati ECG in loco.

Alla consegna dell'assegno che si è svolta venerdì 10 marzo presso l’Ospedale di Gorizia Fatebenefratelli hanno partecipato Antonio Poggiana Direttore Generale ASUGI, Giuseppe Stacul Dirigente SC Chirurgia Generale, Rodolfo Ziberna Sindaco di Gorizia, Fabrizio Cicero Direttore Regionale Despar (Aspiag Service) per il Friuli Venezia Giulia, Tiziana Pituelli Responsabile Marketing e Ufficio Stampa Despar per il Friuli Venezia Giulia e il Vicegovernatore e assessore con delega alla Salute della Regione Friuli- Venezia Giulia.