Inaugurato a Fogliano un nuovo punto vendita Despar

Grazie a un nuovo punto vendita Despar a Fogliano Redipuglia, comune in provincia di Gorizia, si amplia la famiglia Aspiag Service. Giovedì 20 agosto, alle 9.00 del mattino, è stato infatti inaugurato il negozio di via San Michele 15, che servirà i circa 3mila abitanti del comune. “L’apertura di questo punto vendita, l’ottantesimo di proprietà in Friuli Venezia Giulia per Aspiag Service - ha dichiarato Patrizia Pituelli, Direttore Vendite canale punti vendita ad insegna Despar ed Eurospar di Aspiag Service - vuole essere un forte segnale di fiducia in un futuro che ci vedrà determinati nel continuare a sostenere le comunità locali e creare posti di lavoro. Con l’inaugurazione del negozio di via San Michele, infatti, diamo il benvenuto nella famiglia Despar a venti nuovi assunti, nove dei quali prenderanno servizio a Fogliano e verranno affiancati da otto colleghi già esperti che gestiranno il punto vendita. Undici dei nuovi assunti andranno invece a completare la forza lavoro dei supermercati di provenienza degli otto colleghi senior”.

Costruito ex novo, il Despar di Fogliano ha una superficie di vendita di circa 751 metri quadrati, di cui 260 dedicati ai freschi e freschissimi che comprendono i reparti pesce, carne e gastronoma serviti e pane fresco. Progettato con soluzioni a basso impatto ambientale - dall’illuminazione totalmente a led alle coperture isolanti esterne ad alta efficacia - il nuovo punto vendita è dotato di un impianto di refrigerazione con porte a chiusura di ultima generazione che minimizza la dispersione del freddo, e il cui calore, prodotto alla fine del ciclo di refrigerazione, viene canalizzato nell’impianto di riscaldamento. Il nuovo Despar di Fogliano apre nel rispetto di tutte le misure previste in relazione alle normative anti Covid-19. “Mai come in questo periodo - ha dichiarato Francesco Montalvo, Amministratore Delegato di Aspiag Service - è stato chiaro quanto un punto vendita abbia un ruolo centrale per il territorio: quando nasce un negozio si sviluppa anche un nuovo rapporto con le comunità locali e noi continueremo a sostenere i territori, le persone, le loro iniziative e attività sociali”.

