Detenzione e spaccio di droga, arrestato un dominicano a Monfalcone

MONFALCONE - La polizia di Stato di Gorizia, nel corso dell'indagine volta al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti che ha visto nel locale pubblico “La Carrozza” di via dell’Arena a Monfalcone, fulcro dell'attività, appunto, di spaccio, ha tratto in arresto un ventisettenne di origine dominicana per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nella mattinata dello scorso 11 giugno, personale del commissariato di Monfalcone, in collaborazione con le squadre mobili di Gorizia e di Udine, ha effettuato un’ulteriore serie di perquisizioni locali e personali, sequestrando all’interno di un’abitazione due involucri di plastica contenenti cocaina per un peso netto di 67,3 grammi. L’intera attività ha interessato sia il territorio monfalconese che la città di Udine ed è stata coordinata dalla procura della Repubblica presso il tribunale del capoluogo isontino. L’arrestato è stato poi condotto presso la casa circondariale di Gorizia, a disposizione dell’autorità giudiziaria.