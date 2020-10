Case di riposo e operatori sanitari: il dettaglio del bollettino di oggi

Nel dettaglio dei dati odierni sul Covid-19 in Friuli Venezia Giulia, i quattro decessi registrati afferiscono a: una donna di 94 anni di Pordenone morta all'Ospedale di Pordenone e proveniente da una residenza per anziani, un uomo di 84 anni di San Quirino deceduto all'Ospedale di Pordenone, un uomo di 89 anni di Sacile morto in una residenza per anziani, una donna di 86 anni di Trieste deceduta nella Rsa San Giusto. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi.

Per quel che riguarda le nuove positività al virus, nel settore delle residenze per anziani sono stati rilevati i seguenti casi: 26 ospiti nella casa di riposo "Le Betulle" di Cavasso Nuovo, 5 ospiti nella residenza "Ada e Alfredo Arcicasa" di San Quirino, 6 ospiti all'Itis di Trieste, 2 ospiti nella residenza "Monsignor Nigris" di Ampezzo e un ospite nella residenza M. Stango Rodino di Majano. Relativamente agli operatori sanitari delle strutture residenziali che sono risultati contagiati: sette nella residenza "Le Betulle", uno nella residenza "Villa San Giusto" di Gorizia, uno nella residenza "F.lli Stuparich" di Duino Aurisina, uno nella struttura della Fondazione "Osiride Brovedani" di Gradisca d'Isonzo, due nella struttura dell'Itis di Trieste, uno nella residenza "Carducci" di Trieste, uno nell'Asp "Umberto I" di Latisana e tre nella struttura della Pineta del Carso di Trieste.

Sul fronte del Sistema sanitario regionale (Ssr) da registrare nell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale le positività al Covid-19 di quattro infermieri, un'ostetrica, tre Oss, un terapista della riabilitazione, un medico e un tecnico di radiologia; nell'Azienda sanitaria Friuli Occidentale: due Oss, 3 infermieri e un assistente sanitario; nell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano-Isontina: un medico, un coadiutore amministrativo, sei infermieri e un assistente sanitario; nell'Irccs Burlo Garofolo: un' ostetrica e un Oss. Infine, da segnalare i casi di positività al Covid di un'educatrice di un asilo nido di Trieste e di un dottorando dell'Università degli studi di Trieste.