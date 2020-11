Contagi nelle strutture per anziani, ospedali e scuole: il dettaglio dei casi di oggi

Nel dettaglio dei dati odierni sul Covid-19 in Friuli Venezia Giulia i 13 decessi afferiscono a: un uomo e una donna di Tarcento (95 e 91 anni) morti in una Asp, un uomo di 90 anni di Lestizza deceduto in ospedale, una donna di 90 anni di Trieste morta in una residenza per anziani, una donna di 90 anni di Ampezzo deceduta in ospedale, una donna di 90 anni di Maniago morta in ospedale, una donna di 87 anni di San Vito al Tagliamento deceduta in ospedale, un uomo di 86 anni di Martignacco morto in ospedale, una donna di 85 anni di Tarcento deceduta in una Asp, un uomo di 83 anni di Trieste morto in ospedale, un uomo di 75 anni di Trieste deceduto in ospedale, un uomo di 63 anni di San Vito al Tagliamento morto in ospedale e, infine, un uomo di 55 anni di Pordenone deceduto in ospedale. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi.

Residenze per anziani

Per quel che riguarda le nuove positività al virus, nel settore delle residenze per anziani sono stati rilevati 65 casi di persone ospitate nelle strutture regionali, mentre gli operatori sanitari che sono risultati contagiati all'interno delle stesse strutture sono in totale 14.

Ospedali

Sul fronte del Sistema sanitario regionale (Ssr) da registrare nell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale le positività al Covid di sei infermieri, un tecnico, un medico e un Oss; nell'Azienda sanitaria Friuli Occidentale: due infermieri e un' ostetrica; nell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina: due infermieri, un assistente amministrativo, un assistente sanitario e un medico. Da rilevare anche i casi di un ausiliario, un tecnico e un medico dell'Irccs Burlo Garofolo di Trieste e di un infermiere del Cro di Aviano.

Scuola

Relativamente alle scuole si registrano i seguenti contagi: uno studente della secondaria Dante di Trieste, uno della primaria Nazario Sauro di Trieste, due studenti dell'Università degli studi di Trieste, uno della scuola elementare Vittorino da Feltre di Sacile, uno della scuola secondaria di primo grado Marconi di Maniago, un insegnante della scuola dell'infanzia di Fiume Veneto e uno studente della scuola media Don Bosco di Pordenone. Infine da registrare le positività al virus di due persone rientrate dall'estero (Romania e Olanda).