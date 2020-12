Di Maio domani a Trieste: incontro internazionale sulla zona economica adriatica

Si terrà domani mattina alle 11 nella prefettura di Trieste un incontro tra i ministri degli Esteri di Italia, Croazia e Slovenia, si parlerà principalmente delle Zone economiche esclusive (Zee) dell'Adriatico. Oltre al ministro Luigi di Maio saranno presenti i suoi omologhi della Slovenia e della Croazia, i ministri Anze Logar e Gordan Grlic-Radman

In occasione di una recente visita a Zagabria, riporta Ansa, Di Maio aveva affermato che l'Italia sta predisponendo la normativa per proclamare la Zona economica esclusiva" in Adriatico, il che significa che sarà consentito lo sfruttamento esclusivo a ciascuno Stato di uno specifico tratto di mare. "un passo - aveva sottolineato il ministro degli Esteri - che stanno facendo anche i nostri amici croati con l'obiettivo di assicurare la massima tutela possibile del mare Adriatico". In quell'occasione, durante una conferenza con Gordan Grlic Radman, Di Maio aveva spiegato che era stato deciso "di avviare appena possibile i negoziati per l'accordo di delimitazione marittima tra i nostri Paesi che contribuirà a rafforzare il nostro partenariato".