Sparo accidentale al poligono: il colonnello Dibari è fuori pericolo

AVIANO (PN) - E' uscito dalla sala rianimazione e ora è fuori pericolo il colonnello dei carabinieri Antonio Dibari, marito della viceministra Vannia Gava. Dibari era rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto al poligono di tiro di Aviano (Pordenone) nella giornata di sabato 27 maggio. La notizia è stata riportata da Ansa. La prognosi sarà sciolta entro 48 ore e l'ufficiale potrà essere trasferito nei reparti di degenza meno intensiva. Ha già avuto l'opportunità di salutare sua moglie.

Stando a quanto appreso da Ansa, i vertici dell'Arma hanno riferito che la magistratura ha aperto un fascicolo, ma al momento non ci sono soggetti coinvolti e l'intervento di terzi è stato escluso, in quanto Dibari era solo all'interno del campo di tiro. Secondo una ricostruzione, il colpo sarebbe partito nel momento in cui stava scaricando l'arma tra una sessione e l'altra di tiro.