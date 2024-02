La piazza chiede spiegazioni, appello del presidente: "Restiamo uniti"

TRIESTE - Tra una decina di giorni il presidente della Triestina Ben Rosenzweig sarà in città per alcuni incontri con gli stakeholder, ma nel frattempo manda un messaggio alla tifoseria rossoalabardata imbufalita per l'esonero di Attilio Tesser e per lo scarso rendimento della squadra nell'ultimo periodo. La durissima reazione della piazza dopo la decisione societaria di sostituire l'ex allenatore con Roberto Bordin è arrivata fino ai piani alti e per questo motivo il numero uno della Triestina ha fatto diffondere una nota stampa nella quale si sofferma sul delicato momento che i greghi stanno attraversando.

"Vogliamo che la Triestina sia un club di successo"

"Ascoltare e coinvolgere i nostri tifosi è una parte essenziale dei nostri valori - così Rosenzweig -, comprendo che molti di voi possano essere confusi e frustrati per il cambiamento dell'allenatore a metà stagione, e desidero sottolineare che comprendiamo e rispettiamo queste emozioni. Avevamo previsto questo tipo di reazione nel considerare la nostra decisione, il che l'ha resa ancor più difficile, perché abbiamo profondamente a cuore i nostri tifosi". Secondo il presidente, nel prendere la decisione non sarebbero mancate "attenzione e considerazione per gli interessi a lungo termine del club". C'è da dire che alcuni dettagli non sono stati compresi dalla tifoseria (ma in realtà neanche dall'opinione pubblica, organi di informazione compresi), ma Rosenzweig assicura che gli sforzi "per rendere la Triestina un club di successo" sono massimi.

"Restiamo uniti"

"Vogliamo tutti la stessa cosa e apprezziamo la fiducia e la pazienza che avete nel nostro percorso. Nel mondo degli affari e dello sport, il successo non segue mai una linea retta, soprattutto all'inizio di un nuovo progetto. Continuiamo a lavorare senza sosta per far crescere il club e non ci fermeremo. Nel frattempo, ci troviamo al terzo posto con ancora molte partite da giocare, e i nostri giocatori e staff hanno bisogno del vostro sostegno mentre lavoriamo per raggiungere i nostri obiettivi comuni. Credo che la nostra Unione sia unica tra i club in Italia. Restando uniti possiamo realizzare grandi cose".