Dichiarazioni contro i migranti, Ics: "Violenza politica e ideologica frutto delle campagne di odio"

"Apprendiamo dalla stampa la notizia di due dichiarazioni a dir poco sconcertanti". Comincia così la nota stampa dell'Ics, commentando le parole pronunciate dal consigliere regionale leghista Antonio Calligaris – “ai migranti sparerei”–, e quelle scritte sui social network dal responsabile della Protezione Civile di Grado, Giuliano Felluga, che – sempre contro i migranti – invoca i forni crematori. "I due episodi distinti vanno letti insieme - continua la nota - perché indicano entrambi l'incredibile livello di violenza politica e ideologica nel quale si è giunti in Friuli Venezia Giulia a seguito delle campagne di odio da parte del partito al potere in Regione e in molti Comuni, ovvero la lega nord, e di gruppi estremisti a essa collegati".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Il Fvg, terra di grande storia e cultura, è purtroppo oggi percepito in Italia e all'estero come una terra nella quale è a rischio la tenuta della vita democratica. La gravità della situazione non va sottovaluta e richiede una rinnovata risposta da parte della società civile regionale e di tutte le forze politiche che si riconoscono nei valori costituzionali. Ics esorta la magistratura locale ad agire con maggiore determinazione verso comportamenti che nulla hanno a che fare con la libera espressione di pensiero, per quanto retrivo e misero possa essere, ma assume le caratteristiche piene di incitamento alla violenza e all'odio razziale" conclude.