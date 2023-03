Trieste baciata di nuovo dalla fortuna, centrato un Lotto da 200 mila euro

TRIESTE - Trieste baciata nuovamente dalla fortuna. Questa volta non è il Superenalotto, bensì una delle ultime estrazioni del 10eLotto che ha visto un giocatore di Trieste vincere la cifra di 200 mila euro. A diffondere la notizia è l'agenzia di stampa specializzata Agimeg. Ignota la ricevitoria, al momento, dove la schedina fortunta è stata giocata. Il giocatore ha portato a casa la vincita totalizzando un otto. Sul secondo gradino del podio, a pari merito, si piazzano le due vincite da 100 mila euro ciascuna realizzate rispettivamente in provinicia di Vercelli e di Varese. Solo qualche settimana fa il capoluogo del Friuli Venezia Giulia era stato teatro della vincita milionaria realizzata con il superjackpot del Superenalotto. In quell'occasione era stata la ricevitoria Alba Chiara di via Oriani a registrare la schedina vincente. Quattro i milioni vinti dal fortunato giocatore.