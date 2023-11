Il lavoro in porto e la passione per il rock, addio a Diego Sollazzi

TRIESTE - "Diego iera un bon mulo, de vita". Lavorava per l'Agenzia per il lavoro portuale di Trieste Diego Sollazzi, il triestino classe 1993 morto questa notte a causa delle gravissime ferite riportate in un incidente avvenuto tra le mura di casa e finito, purtroppo, in tragedia. Il giovane era rientrato a casa dopo le 23 di ieri 26 novembre quando, per cause in corso di accertamento da parte della polizia di Stato (intervenuta sul posto chiamata dai sanitari del 118), il vetro di una porta, che lo stesso Sollazzi avrebbe sfondato mandandolo in frantumi, gli è caduto sulla gamba recidendogli l'arteria femorale. Le sue condizioni sono apparse disperate fin da subito, anche se nei primi minuti i condomini giunti al secondo piano del civico 1 di scala Santa hanno testimoniato come Diego fosse sveglio. "Gli parlavamo, lui era cosciente".

Le testimonianze

Sollazzi - prima dell'intervento dei sanitari - è stato soccorso anche da Cristian Urbas, residente al primo piano del condominio. "Ho cercato di dare una mano, gli ho stretto una cintura intorno al femore". Ad intervenire nei primissimi minuti è stata anche la compagna di Sollazzi, resasi subito conto della gravità della situazione. Così un altro residente nel condominio. "Ho sentito chiamare aiuto, all'inizio non si capiva se le grida provenissero da fuori o da dentro. Poi ho capito, era lei che chiamava aiuto. Lui era in una pozza di sangue. L'abbiamo tenuto cosciente fino all'arrivo dei sanitari. Era avvolto da una coperta. Dispiace tanto, anche perché era giovane".

Il ricordo degli amici

"Ci mancherà, Diego era una persona speciale" così un gruppo di amici fraterni. Dall'Alpt giungono parole di cordoglio. "In porto siamo tutti una grande famiglia e quando viene a mancare uno di noi la tristezza è tanta - così Walter Mazzelli, collega di Diego -, siamo tutti scossi, non solo in Alpt, ma in tutto lo scalo". "Ci vedevamo spesso alle serate rock 'n roll "Satisfaction" - così Luca Bitti -, poi stamattina ho letto la notizia, mi sembra così assurdo". La questura di Trieste è al lavoro per chiarire la dinamica della tragedia di scala Santa.