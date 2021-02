"Organizzazione criminale" nel mirino della Digos: operazione contro l'immigrazione clandestina

In mattinata sono stati effettuati sequestri all'associazione Linea D'Ombra e perquisizioni all'Ics. La Polizia fa sapere che sono in corso indagini su una vasta rete di trafficanti di esseri umani

Dopo il sequestro da parte della Polizia all'associazione Linea D'Ombra, con perquisizioni effettuate anche all'Ics, la Digos invia una nota ufficiale in cui si dichiara che dalle prime ore della giornata odierna è in corso una vasta operazione della Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trieste, volta a contrastare un’organizzazione criminale, finalizzata all’ingresso ed al transito in territorio nazionale di immigrati irregolari, a scopo di lucro. L’attività investigativa è stata condotta dalla Digos di Trieste, supportata dal Servizio per il Contrasto all’Estremismo e Terrorismo Esterno della DCPP/UCIGOS. La Digos fornirà ulteriori dettagli nelle prossime ore.