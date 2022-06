Maxino vince la decima edizione di "Dimela cantando"

Con il brano "Mauri", Massimiliano Cernecca si è aggiudicato il premio per la migliore canzone della decima edizione di Dimela cantando. L'artista triestino fa così il bis, dato che anche lo scorso anno era riuscito a portarsi a casa la vittoria grazie a "Neverin". La serata conclusiva della rassegna della canzone inedita in istroveneto si è tenuta ieri a Buie. Si è conclusa così l'undicesima edizione del "Festival dell'Istroveneto". Qui tutte le canzoni in gara.