Dino Schorn testimonial per il record benefico di Marco Fratini

C'è anche il campione Dino Schorn tra i testimonial che nuoteranno a fianco di Marco "Swim" Fratini, nuotatore e medico perugino pronto per i cento chilometri in vasca corta e battere un record mai tentato prima. L'iniziativa, in programma sabato 10 e domenica 11 ottobre presso la piscina Pellini di Perugia, vuole essere anche l'occasione per raccogliere fondi in favore di AISM - Associazione Italiana Sclerosi Multipla. Un weekend quindi all'insegna della solidarietà ma anche dello sport che vedrà in prima linea anche Schorn, campione nazionale ed internazionale di nuoto master. L'evento era stato programmato, e poi rimandato a causa della pandemia, lo scorso marzo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.