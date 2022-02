Guerra, la Diocesi sostiene la comunità ucraina con due messe e una raccolta fondi

Domenica 27 febbraio, alle ore 14.00, l'Arcivescovo mons. Crepaldi parteciperà, nella chiesa del Seminario vescovile in via Basenghi, alla Santa Messa in rito orientale per portare la sua vicinanza, e quella di tutta la Chiesa tergestina, alla comunità ucraina presente in città. Al termine della celebrazione l'Arcivescovo presiederà la preghiera per i morti, vittime della guerra in Ucraina.

Adorazione eucaristica

Martedì 1° marzo, alle ore 19.30, nel Santuario mariano di Monte Grisa, l'Arcivescovo mons. Crepaldi presiederà l'Adorazione eucaristica per implorare il dono della pace.

Raccolta diocesana

"Vi chiediamo di starci vicino con la solidarietà e la preghiera". È questo l'appello di Tetiana Stawnychy, presidente di Caritas Ucraina che dal 2014 assiste le vittime della guerra nell’Ucraina orientale, inclusi gli sfollati interni e chi vive in insediamenti isolati lungo la linea del fronte. L'escalation del conflitto, che ormai coinvoge gran parte del territorio ucraino, non farà che aumentare questa tremenda emergenza umanitaria.

La Diocesi, attraverso la Caritas diocesana, sarà accanto alla Caritas Ucraina in questo difficile frangente e continua a sostenere l'azione della Associazione "Siamo Mission" che opera nella vicina Repubblica di Moldavia dove molti ucraini stanno ora cercando rifugio. Chi volesse contribuire con un versamento economico, può farlo attraverso il conto presso Banca Etica con la seguente intestazione:

Fondazione diocesana Caritas Trieste

IBAN IT20J0501802200000017106584