Continua la rivoluzione del vescovo: Amodeo a San Giovanni, Caritas a La Manna

TRIESTE - Continuano le nuove nomine da parte del vescovo Trevisi all'interno del mondo della chiesa tergestina. Dopo don Sergio Frausin al posto di don Ettore Malnati alla Cultura, tocca a don Alessandro Amodeo andare a gestire la parrocchia di San Giovanni e, contemporaneamente, lasciare il ruolo di direttore della Caritas diocesana. Ruolo che, come comunicato dall'arcivescovo in una nota ufficiale, verrà ora ricoperto da padre Giovanni La Manna, già a capo del Centro Astalli di Roma, braccio operativo del Servizio dei gesuiti per i rifugiati in Italia e maggiormente conosciuto con l'acronomio Jrs. Un valzer di ruoli e di responsabilità nel segno di "volti nuovi" e di una riorganizzazione ecclesiastica su più livelli. Per la nomina a nuovo parroco di San Giovanni di don Amodeo (definito pastore "generoso e preparato", guiderà la parrocchia per nove anni, incarico ufficiale dai primi giorni di novembre), il vescovo usa la prima lettera di Giovanni. "Non si può amare Dio che non si vede, se non si ama il fratello che si vede".

"Sarà un passaggio impegnativo"

"Tutti sanno del lavoro instancabile nella Caritas Diocesana e nella Fondazione Caritas che in tutti questi anni hanno dato risposta a innumerevoli persone in gravi difficoltà - continua il vescovo -. Vengono in mente subito due pensieri. Anzitutto la gratitudine per la generosità e intraprendenza con cui ti sei speso ininterrottamente, anche per rispondere agli innumerevoli imprevisti che richiedono un immediato intervento della Caritas. E poi la prontezza con cui ti sei sempre speso di fronte alle tante problematiche che si verificavano in diversi ambiti della vita diocesana. So che sarà un passaggio impegnativo nella tua vita. Ma sono certo che la gioia dello stare in mezzo al popolo di Dio colmerà il tuo cuore di pastore".

Il messaggio a La Manna: "Siamo sulla rotta balcanica"

"So di darti una notevole responsabilità per la complessità delle iniziative che nel corso degli anni sono state intraprese - scrive invece Trevisi a La Manna -, potrai contare su uno staff qualificato, ma anche sulla tua esperienza accumulata nei precedenti tuoi servizi". L'esperienza di La Manna in merito a rifugiati e migranti hanno fatto la differenza nella nomina. "Siamo sulla rotta balcanica - così il vescovo -, ci misuriamo continuamente con tanti migranti che transitano da Trieste e per i quali ci sentiamo incapaci di dare risposte dignitose.

Attenzione alle altre povertà

"Nella collaborazione con le altre forze cittadine, sia delle Istituzioni come del terzo settore, ci aiuterai a continuare nella via della fantasia della carità, come la chiamava San Giovanni Paolo II. Certamente serviranno anche tanti volontari perché i bisogni sono notevoli. Tutta la comunità, in svariati modi, deve sapersi attivare nella carità. Come non è delegabile il personale coinvolgimento nella preghiera e nella lode a Dio, così la carità deve contraddistinguere ogni credente e ogni nostra comunità, associazione e movimento. Come anche non possiamo solo concentrarci sul tema dei migranti ma dovremo fare attenzione a tante altre povertà di cui la nostra città è piena e per le quali pure occorrerà destare la generosità della città".