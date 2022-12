Mortale a Dolina, la vittima è Dionisio Gherbassi

DOLINA - Si chiamava Dionisio Gherbassi il sessantunenne deceduto in seguito al terribile incidente avvenuto a Dolina, nella tarda serata di oggi 23 dicembre. L'uomo si trovava alla guida della Suzuki Swift quando, per cause al vaglio dei carabinieri, si è scontrato frontalmente con una Fiat 500. A bordo di quest'ultima viaggiavano una madre e tre minorenni. I bambini di 9 e 10 anni sono stati portati al Burlo, non in gravi condizioni. La ragazzina è in gravissime condizioni.