Dipartimento salute mentale, Nursind - Uil Pfl: "Personale sotto organico e disagi per ristrutturazioni"

Riceviamo e pubblichiamo la nota del segretario UIL FPL - FVG Luca Tracanelli e il segretario NURSIND FVG Luca Petruz

NURSIND e UIL FPL alla luce della recente assemblea presso il CSM di Barcola e dopo aver sentito i colleghi dei centri salute mentale di tutta l’area giuliana, in data odierna hanno avuto riscontro delle richieste effettuate attraverso la documentazione inviata alla direzione generale. Oggi presenti per la parte aziendale il Direttore Sanitario Dott. Andrea Longanesi, il Direttore del DSM Dott. Pierfranco Trincas, la dott.ssa Consuelo Consales dirigente delle professioni sanitarie area giuliana e la dirigente infermieristica dell’area salute mentale dell’area giuliana Dott.ssa Gabriella D’Ambrosi. Durante la riunione sono emersi di concreto le difficoltà da parte di ASUGI di reclutare personale al fine di tamponare la grave emergenza all’interno dell’SPDC (servizio psichiatrico di diagnosi e cura) presente all’ospedale Maggiore, in tal senso sono stati a fronte di una necessità organizzativa di 5 infermieri contattati e confermati 3 professionisti, mentre per quel che riguarda l’OSS, sono stati indicati come acquisiti 2 operatori.

Questo è solamente un piccolo passo in quanto come sempre sostenuto è la messa in sicurezza, il protocollo con la prefettura e la implementazione di piani sulla sicurezza interna e del personale il punto inscindibile a cui Nursind e Uil Fpl fanno riferimento.

Sul fronte dei centri salute mentale dell’area giuliana, come già ci hanno dimostrato i colleghi vi è un notevole calo sui numeri del personale ed in questo senso nella particolarità mancano Infermieri e OSS, in una stima ed è questo quello che ci preoccupa, di almeno, per tutti i CSM di 12 infermieri e 8 OSS, sul dato richiesto recentemente alla direzione invece la stessa ha riferito al tavolo sindacale, che rispetto al 2019 il personale del comparto dell’area giuliana sia passato da 157 a 152 operatori nel 2023, stima che però tiene conto anche delle nuove assunzioni di TERP (tecnico della riabilitazione psichiatrica) sicuramente figura nuova ed indispensabile nel campo della riabilitazione che però non và a sostituire nelle competenze ne l’infermiere ne l’OSS i quali possono turnare nelle 24h, pertanto se nella somma dei 5 Infermieri ed OSS in meno si aggiungono i nuovi 15 TERP, allora la risultante della sommatoria tra 2019 e 2023 NON E’ PIU’ 5 MA DIVENTA 20 operatori in meno.

Nell’incontro abbiamo evidenziato e ci è stato confermato che le strutture che ospitano i CSM sono e saranno sottoposte a ristrutturazione per una messa in sicurezza e questo potrà eventualmente causare dei disagi e in qualche caso anche la chiusura temporanea dell’assistenza sulle 24h, il primo CSM che sarà rivisto sarà quello di via Gambini già attualmente sulle 12h, i cui ospiti che necessitano di ospitalità notturna vengono attualmente trasferiti alla sera in CSM di Domio per poi essere riaccolti al mattino in via Gambini. Lo stesso CSM di via Gambini verrà temporaneamente delocalizzato presso il padiglione I del comprensorio di San Giovanni ed è intenzione della Direzione del DSM di cercare una struttura adatta in centro di Trieste. Ci è stato assicurato ed è intenzione di procedere ad un accordo firmato con le sigle sindacali per sancire una data in cui via Gambini sarà riaperto sulle 24h entro ottobre 2023, questo sicuramente un impegno che se sottoscritto, prevede da parte della direzione una responsabilità non da poco su cui Nursind e UIL Fpl vigileranno.

In itinere da parte di ASUGI è stato confermato il concorso per l’assunzione di medici Psichiatri da assegnare ai CSM più carenti di questi professionisti (praticamente tutti), ci è stata presentata la volontà di assegnare tramite concorso o avviso 2 psicologi per ogni CSM (sia dell’area giuliana che isontina) e di 2 Assistenti Sociali sempre per ogni CSM di tutto il Dipartimento salute mentale.

In conclusione Nursind e Uil Fpl, sono usciti parzialmente soddisfatti da un tavolo che da parte aziendale ha scricchiolato nelle risposte sul problema risorse del personale, di questo, dovrà rivedere crediamo la situazione, sedersi come fanno i sindacati, con i loro operatori e cercare qualunque soluzione possibile, ci sembra che l’attuale dirigenza del comparto del DSM nel tempo non abbia speso molto su questo e le soluzioni portate non si sono sicuramente dimostrate efficaci.