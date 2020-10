Dipendente senza mascherina: un'altra sanzione in un locale di via Genova

Sanzione a un dipendente senza mascherina in un bar di via Genova: è successo ieri, lunedì 26 ottobre, ma è la terza volta che una sanzione scatta nella stessa via nel giro di poche settimane. Nell'ambito dei controlli anti - covid, in tutto ieri sono stati 27 i locali controllati in città, 523 i singoli cittadini.

