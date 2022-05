Le parole di Dipiazza un caso nazionale, il web si scatena e non fa sconti

Quando delle affermazioni sono tali da innescare reazioni sociali e politiche, oltre alle associazioni e ai partiti a scatenarsi è anche il web. Dopo le parole dette dal sindaco di Trieste Roberto Dipiazza (in riferimento alle molestie subite da numerose donne in occasione dell'adunata degli Alpini, la scorsa settimana a Rimini), ecco che i social sono stati inondati di commenti e, in alcuni casi, anche di parodie al grido del politicamente scorretto. La vignetta che abbiamo pubblicato proviene da Mimì - DisegnArte e raffigura un sindaco dalle sembiranze di Dipiazza intento a bere un calice di vino, mentre afferma che "è normale, specie con un poco de alcool in corpo, fare gli apprezzamenti, alle donne, siamo uomini...bianchi. Le molestie roba da neri e immigrati".

Su Facebook e Twitter

La pagina facebook "Roberto Dipiazza che fa cose" da tempo prende in giro il primo cittadino di Trieste e non l'ha risparmiato neanche questa volta. "Cossa leggevo mi de picio in Friul?" è il meme che ritrae la caricatura del sindaco, con la sua foto sovrapposta sulla copertina del celebre fumetto degli anni Settanta Super Lando. Qualche meme è poi stato pubblicato sostituendo la dicitura di arrivo in città (in viale Miramare) con la frase "che bel culo" ed infine ha voluto intervenire nella vicenda anche il celebre fumettista del programma televisivo Propaganda Live, Makkox. In risposta ad un tweet del famoso account "Non leggerlo", il fumettista ha scritto: "Deve aver visto Pennacchi interpretare il Maggiore Pirro venerdì scorso e aver pensato fosse un opinionista reale. Tocca mettere un sottopancia, stamo a scherzà". Il sindaco di Gorizia, interpellato da Il Piccolo, ha dichiarato: "Va tenuto conto della persona, è un gigione".