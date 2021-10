Riunione per la nuova giunta: a palazzo il clima è rovente, la quadra è distante

E' stallo sulla nuova giunta comunale. Il primo tempo della partita ha visto, tra i vertici della futura maggioranza, momenti di alta tensione nell'ufficio del sindaco Roberto Dipiazza. Proprio il primo cittadino, poco prima delle 20, è uscito visibilmente stizzito. Dal portone di piazza Unità è andato verso destra, seguito a ruota da Sandra Savino e Alberto Polacco. Subito dopo, questa volta verso l'entrata del rione di Cavana, sono usciti Pierpaolo Roberti e Claudio Giacomelli. L'atmosfera che si respira nella stanza dei bottoni non sarebbe delle migliori. Sul tavolo pesa il traino di Fratelli d'Italia e alcuni dissidi tra le due correnti interne al partito della Meloni. Inoltre, ci sarebbe da sbrogliare il rebus relativo alle quota rosa e ad alcune rivendicazioni di carattere tanto partitiche quanto personali. Ancora non si sa se la nota ufficiale di palazzo Cheba arriverà già questa sera. La notizia è in aggiornamento.