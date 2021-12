Dipiazza incontra l’assessore all’Urbanistica di Genova: “Collaborazione tra due città marinare”

Cordiale incontro ieri in Municipio tra il Sindaco di Trieste Roberto Dipiazza e l'Assessore all'Urbanistica del Comune di Genova, arch. Simonetta Cenci.

Lo sviluppo dell’area di Porto Vecchio, gli investimenti e l’interesse manifestato attualmente da numerosi investitori per Trieste, città che sta vivendo un momento straordinario e che si è guadagnata il primo posto nella classifica del Sole 24 ore per qualità della vita, sono stati alcuni dei temi illustrati dal Sindaco Dipiazza nel corso dell’incontro. Dal canto suo l’assessore Cenci - architetto partner e direttore generale dell’Atelier(s) Alfonso Femia Genova-Milano-Parigi, con cui ha maturato una vasta esperienza in campo nazionale e internazionale, sia come progettista che come manager - ha dimostrato grande interesse per l’evoluzione delle opportunità del capoluogo giuliano, riferendo che Genova si sta muovendo concretamente in ambito portuale, ad esempio per realizzare attraverso un apposito studio l’elettrificazione delle banchine e per il recupero degli edifici terra-cielo.