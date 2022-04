Dipiazza da Mattarella per il concerto "Musica e pace a Trieste"

Il sindaco Dipiazza si trova oggi a Roma per incontrare il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, con l'intento di organizzare un nuovo evento musicale per incoraggiare la pace in Europa, sul modello dello storico "Concerto dei tre presidenti" del 2010, ma includendo il Sud Est europeo, dove la guerra in Ucraina rischia di destabilizzare i rapporti tra stati. Lo riporta Il Piccolo.

L'iniziativa, che sarà discussa oggi (anche se il primo cittadino non ha dato conferma ufficiale dell'incontro) è in continuità con l'incontro tra il presidente Mattarella e l'omologo sloveno Borut Pahor nel luglio del 2020, davanti alla Foiba di Basovizza e al monumento deciato ai fucilati del Tigr. Il Capo dello Stato era tornato a Trieste il mese scorso per finalizzare il passaggio di proprietà del Narodni Dom alla Comunità Slovena.