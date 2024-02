"Pubblica foto di senzatetto e accusa la sinistra, Dipiazza vada al Silos"

TRIESTE - "La mancanza di decenza del sindaco, che in giro per Roma non trova niente di meglio da fare che fotografare persone costrette a dormire per strada, pubblicando lo scatto sulle sue pagine social tra immagini di marciapiedi e buche per strada, è incommentabile". Il commento a quanto pubblicato dal primo cittadino (a Roma per le celebrazioni al Quirinale del Giorno del Ricordo) arriva dal consigliere comunale e leader di Adesso Trieste, Riccardo Laterza. Il riferimento è al post pubblicato da Dipiazza sul suo profilo, post nel quale accusa la gestione dei "sinistri" di "una delle città più bella del mondo". Nelle fotografie pubblicate ne è apparsa una (oltre a quelle relativa a buche e cassonetti dell'immondizia) che ritrae un senzatetto dormire per strada e avvolto in un sacco a pelo. Ed è proprio quest'ultima ad aver fatto scattare la reazione del consigliere di AT.

"Capace di esprimere solo disprezzo per i deboli"

"Vada a farsi un giro al Silos - così Laterza -, perché quando allude al fatto che cose del genere a Trieste non succedono Dipiazza diventa tragicamente surreale. Andando al Silos forse si renderà conto di quali sono le conseguenze dell'indifferenza delle istituzioni di fronte al dramma di centinaia di persone costrette a vivere in condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza inaccettabili". "Con questo gesto - conclude il municipalista - Dipiazza si dimostra ancora una volta lontano dalla realtà, capace di esprimere solo disprezzo per i più deboli, atteggiandosi come un bullo di quartiere. In breve, la sua inadeguatezza a governare la città è sempre più evidente".