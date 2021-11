Istruzione, 33 milioni per il diritto allo studio del Fvg

"Dal 2018 a oggi il diritto allo studio in Friuli Venezia Giulia, unica Regione d'Italia a gestirlo attualmente con un solo soggetto, l'Ardis, ha fatto segnare un cambio di passo importante, con interventi incisivi a favore dei 164mila studenti di ogni livello e garantendo il percorso di tutti gli studenti meritevoli e di coloro che rientrano nelle fasce di reddito Isee previste". Lo ha affermato l'assessore regionale all'Istruzione e Università Alessia Rosolen presentando a Trieste nel Palazzo della Regione un bilancio generale sugli interventi in materia, insieme al direttore di Ardis (Agenzia regionale per il diritto allo studio) Pierpaolo Olla e al direttore di servizio dell'Agenzia Patrizia Pavatti.

"Alla diminuzione di beneficiari, legata al calo demografico - ha spiegato Rosolen -, non ha fatto seguito un calo di risorse: il cento per cento degli universitari aventi diritto è stato esaudito, le borse di studio sono salite dai 18,2 milioni del 2018 ai 19,6 milioni di 2020 e i servizi a supporto di tutti gli studenti di ogni ordine e grado sono stati ampliati". Rosolen ha evidenziato che il bilancio complessivo di 33 milioni di Ardis non esaurisce le altre misure regionali per l'edilizia scolastica e universitaria, sui piani dell'offerta formativa che supportano il sistema scolastico e legate al Fondo sociale europeo che intervengono su dottorati di ricerca e master.