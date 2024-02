Violenza su bimba disabile, Fedriga: "Gravità inaudita, siamo senza parole"

TRIESTE - "Se fossero confermate le accuse di maltrattamenti contestati alle insegnanti, nei confronti delle quali è stata avanzata la richiesta di misura cautelare, allora ci troveremmo di fronte a un fatto di una gravità inaudita". Lo ha detto il governatore della Regione Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga commentando la notizia di quanto sarebbe accaduto in un asilo di Ronchi dei legionari, in provincia di Gorizia. Nel dettaglio si parla di violenze e maltrattamenti che due maestre avrebbero ripetutamente perpetrato ai danni di una bambina affetta da disabilità. Si parla di urla, grida, violenze psicologiche, ma anche strattoni. Un impianto accusatorio che secondo la procura non lascerebbe scampo a dubbi. Il gip del tribunale di Gorizia ha disposto gli arresti domiciliari per le due insegnanti. Un episodio che ha scioccato l'intera comunità di Ronchi e ha prodotto le reazioni del mondo della politica.

Va creata una rete di protezione

"Ciò che ci lascia senza parole - continua il governatore della Regione - è il fatto che episodi di questo tipo sarebbero accaduti all'interno di una scuola, che è il luogo educativo per antonomasia, dove ogni alunno dovrebbe essere accompagnato nel suo percorso di crescita sia affettivo che relazionale, in quelli che sono senza dubbio gli anni più importanti della vita. Ma ciò che lascia ancor più sgomenti è che i fatti possano aver riguardato chi è ancora più fragile, come una persona con disabilità". L'appello del governatore del Friuli Venezia Giulia è rivolto alle istituzioni, che hanno il compito di "tutelare, nel modo più deciso possibile, la crescita dei minori; ed è per questa ragione che va messa in atto ogni tipo di azione in grado di creare una rete di protezione capace di scongiurare il verificarsi di simili situazioni. I luoghi di formazione sono e devono restare il baluardo e il caposaldo in sicurezza di una comunità".