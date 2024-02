Schiaffi, imprecazioni e violenze su bambina disabile: arrestate due maestre

MONFALCONE - Due maestre di una scuola materna di Ronchi dei legionari sono "gravemente indiziate" dell'ipotesi di reato di maltrattamento di minori all'interno dell'istituto e per questo la procura di Gorizia ha disposto la misura degli arresti domiciliari. L'esecuzione dell'ordinanza, emessa dal Gip di Gorizia, è scattata nella mattinata di oggi. Le indagini (partite nel dicembre dell'anno scorso a seguito di una segnalazione "per ripetuti strattonamenti da parte di personale docente ai danni di una bambina con disabilità) hanno permesso di acquisire informazioni "soprattutto di natura tecnica" che hanno permesso di documentare "diversi episodi di maltrattamenti agiti dalle indagate quasi quotidianamente nei confronti della minore, spessissimo anche davanti agli altri bambini".

Nell'ordinanza si parla di spinte, strattoni e schiaffi, ma anche di violenze psicologiche che avrebbero provocato grida, urla, rimproveri "spesso conditi da parolacce" e financo imprecazioni. L'impianto accusatorio è stato ritenuto particolarmente serio da parte del giudice per le indagini preliminari che ha, tra le altre cose, riconosciuto la sussistenza dell’esigenza cautelare del

pericolo di reiterazione dei sospettati maltrattamenti. Al momento, seppure l'indagine si trovi in una fase avanzata, non si è avuto alcun contradditorio con indagati e rispettivi difensori.