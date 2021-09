Disabilità, ministro Stefani: "Strutture di Trieste modello nazionale"

Il ministro alle Disabilità Erika Stefani in visita a Trieste per sostenere la Lega e il candidato sindaco del centrodestra Roberto Dipiazza in vista delle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre.

Le strutture di Trieste dedicate all'assistenza alle disabilità sono "un modello nazionale". Lo ha affermato il ministro alle Disabilità Erika Stefani, in visita a Trieste per sostenere la Lega e il candidato del centrodestra Roberto Dipiazza in vista delle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre. Presenti tra gli altri il Governatore Fedriga, l'assessore comunale alle politiche sociali Grilli e il sindaco Dipiazza.

"Il fatto che siamo primi in Italia per politiche attive sul Sociale e Assistenza - specifica Dipiazza in un post Facebook - è il frutto di un costante ed intenso lavoro. In questi cinque anni, per aiutare i nostri concittadini più fragili, abbiamo impiegato risorse pari a 700 milioni di euro. Come Centrodestra siamo molto orgogliosi di questi risultati che sono energia per continuare a fare ancora meglio".