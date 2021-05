Autovie, nodo di Palmanova chiuso nel fine settimana

Ancora disagi per gli automobilisti che sabato e domenica andranno in direzione Venezia da Tarvisio o da Udine. Dalle 6 di sabato 22 alle 21 di domenica 23, è chiuso il ramo Udine – Venezia che collega la A23 alla A4. I mezzi diretti a Venezia dovranno uscire a Udine Sud e riprendere la A4 al casello di San Giorgio di Nogaro, in quanto sono previsti gli interventi di stesa dell’asfalto drenante nel tratto autostradale della terza corsia A4 Gonars – Nodo di Palmanova, ultimo atto del primo sub lotto del quarto lotto.

Altre segnalazioni

Dalle ore 23 di oggi, venerdì 21, alle ore 05 di lunedì 24 verrà effettuato un cantiere all’altezza del casello di San Stino di Livenza per chi proviene da Venezia ed è diretto a Trieste. Verrà attivato uno scambio di carreggiata con doppio senso di marcia nella carreggiata opposta e contemporaneamente chi proviene da Venezia non potrà uscire a San Stino ma a San Donà di Piave o a Cessalto.

Sempre domani, sabato 22, dalle ore 22 alle ore 06 di domenica 23 verrà chiuso il passante di Mestre in direzione Milano e il traffico verrà deviato sulla A57 “Tangenziale di Mestre”.

Infine domenica 23 tra le ore 12 e le ore 15 verranno chiuse le rampe di uscite dello svincolo di Gradisca d’Isonzo in entrambe le direzioni.