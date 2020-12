Discariche abusive di Borgo San Sergio, Cecco: "Pericolo per ambiente e salute pubblica"

"In seguito alle tante segnalazioni abbiamo fatto un ennesimo sopralluogo sul posto, problema noto da tempo e che in questo ultimo periodo sta peggiorando, servono interventi anche di sorveglianza e controllo, per la pericolosità non solo per l'ambiente ma probabilmente anche per la salute pubblica". Lo ha dichiarato Giorgio Cecco coordinatore provinciale di Progetto Fvg a seguito del sopralluogo di oggi, 13 dicembre, alle discariche abusive di via di Peco a Borgo San Sergio.

"I volontari di varie associazioni nel corso degli anni hanno fatto diversi interventi di pulizia e sensibilizzazione, ad alcuni ci siamo pure fatti parte attiva con FareAmbiente, ma la situazione non si riesce a risolvere, la presunta presenza anche di materiali pericolosi come l'amianto richiede un intervento immediato e molta attenzione per prevenire tali episodi ormai cronici - sottolinea Cecco - la Polizia Locale in alcune zone ha sistemato già nastri segnalatori, però servono azioni mirate e controlli periodici costanti. Al di là della inciviltà evidente e del danno ambientale, è importante evidenziare comunque l'oggettiva difficoltà e gli elevati costi per porre a discarica i materiali edili come quelli trovati, nonchè del cartongesso dismesso, sia per le ditte che per i privati cittadini, ciò non giustifica certo la situazione - evidenzia Adriano Toffoli, che ha fatto il sopralluogo odierno - ma sarebbe utile trovare delle soluzioni appropriate, per contenere il problema ed incentivare il conferimento idoneo dei rifiuti speciali".