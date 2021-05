Discoteche aperte in zona bianca, ma non si potrà ballare

Da Lunedì il Fvg entra in zona bianca e come prevede la proposta delle Regioni, condivisa con il Governo, sarà eliminato il coprifuoco e verrà anticipata la riapertura di alcune attività, purché con le norme di distanziamento e l'uso delle mascherine. I governatori di Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna (che saranno le prime regioni a passare in zona bianca a breve) stanno lavorando a tre ordinanze regionali che prevedono anche la riapertura delle discoteche, anche se non si potrà ballare in pista e saranno consentite solo le attività di bar e ristorazione. Via libera inoltre a matrimoni e cerimonie, parchi tematici e di divertimento (in zona gialla sarebbero potuti partire dal 15 giugno), fiere ed esposizioni (in zona gialla sempre dal 15 giugno), corsi di formazione, piscine coperte, impianti sportivi al chiuso, centri benessere, convegni e congressi, centri culturali, sale giochi, bingo, sale scommesse e casinò (soltanto dal 1°luglio per le zone gialle).