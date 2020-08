Stretta sulle mascherine e stop alle discoteche, nessuna deroga in Fvg

Il fronte dei governatori regionali non è riuscito a far cambiare idea al governo Conte. La decisione presa oggi 16 agosto da parte dei ministri Speranza, Boccia e Patuanelli è quella che porta alla chiusura delle discoteche in tutta Italia e verso una stretta sull'utilizzo delle mascherine all'aperto.

La prima misura, come riporta Il Corriere della Sera, dovrebbe rimanere valida fino almeno al 7 settembre mentre l'utilizzo dei dispositivi individuali torna obbligatorio "all'aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblic ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti". Nell'ordinanza emessa nessuno spazio di manovra per le Regioni. Nel testo infatti, non è prevista alcuna deroga. La decisione è destinata a suscitare un vespaio di polemiche.