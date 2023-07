Bomba trovata al confine di Gorizia: disinnescato l'ordigno

GORIZIA - È stata completata con successo l'operazione di disinnesco e neutralizzazione della bomba d’aereo di 500 libbre di fabbricazione britannica risalente alla seconda guerra monfiale. L'ordigno era stato trovato lunedì scorso nei pressi di piazza della Transalpina, a Nova Gorica, appena oltre il confine con l'Italia. Come riportato dal Tgr Rai Fvg, l'operazione, condotta da artificieri sloveni, si è conclusa poco prima delle 11 di domenica mattina. Il lavoro di disinnesco, durato circa un'ora, ha visto gli artificieri rimuovere le spolette, rendendo così innocuo l'ordigno. Per evitare ogni problema nel caso di esplosione, l’ordigno è stato adagiato sul fondo di una buca profonda quattro metri e larga tre, protetta da una gabbia di assi di legno. Proprio per attutire l’onda d'urto, intorno alla buca sono state posizionate 125 rotoballe di fieno a formare un muro alto più di quattro metri.

L'inizio dell'operazione è stato segnalato da un lungo suono di sirene nelle due città a cavallo del confine, praticamente deserte. Un'operazione delicatissima, che ha richiesto un grande impegno da parte delle forze di sicurezza e che ha portato a un esito positivo, garantendo la sicurezza dei cittadini. Nella giornata di ieri era stato bloccato l'accesso nella zona inclusa nel raggio di 600 metri dalla bomba e diversi nuclei familiari erano stati fatti evacuare dalle loro abitazioni. “L’operazione si è conclusa perfettamente - ha commentato il sindaco Ziberna -. Le persone evacuate sono potute rientrare nelle loro abitazioni e la circolazione del traffico ha potuto riprendere anche attraverso i valichi confinari, che sono stati riaperti. Ringrazio tutte le donne e gli uomini appartenenti alle diverse istituzioni italiane e slovene per quanto fatto con elevata professionalità. Anche in questo ambito la collaborazione italo-slovena è stata eccezionale, grazie anche alle consolidate relazioni”.

A fornire supporto alle forze dell'ordine e alla Protezione civile nell'attività di evacuazione ci sono stati anche due mezzi e un’ambulanza della Croce rossa, poi dalle 9 fino al termine dell'intervento degli artificieri nei sei punti d'accesso alla fascia interdetta (entro i 600 metri di distanza dal luogo del brillamento) è stato impedito a chiunque di entrare. Tredici le persone fragili accompagnate altrove. Sono stati anche chiusi i valichi di via San Gabriele e di Salcano, oltre ai punti panoramici. Degli oltre 1.200 evacuati, la maggior parte ha approfittato della giornata per andare al mare o comunque si è allontanata in modo autonomo, mentre hanno fatto ricorso al punto di raccolta in via San Michele.